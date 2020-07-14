В Бельгии впервые за четыре месяца сутки прошли без смертей от коронавируса

В Бельгии впервые за четыре месяца, с 10 марта 2020 года, медики не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Национальный институт общественного здравоохранения Sciensano.

По состоянию на вторник, 14 июля, число погибших от коронавируса в стране осталось на уровне предыдущего дня — 9787 человек из 62 781 лабораторно подтвержденных заражений. Это первые сутки без всякого умершего, начиная с 10 марта.

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В ведомстве отмечают, что больше всего погибших за сутки зарегистрировали 12 апреля 2020 года. Тогда из-за последствий заражения умерли 343 больных. Сейчас же, по словам бельгийского министра здравоохранения Мэгги де Блок, страна намного лучше подготовлена, чем в начале эпидемии.

По ее словам, сегодня власти готовы к потенциально рискованному лету, когда граждане отдыхают за границей, чем в начале года, когда отдыхающие везли коронавирус с лыжных курортов.

Отметим, количество смертей от коронавируса в Бельгии относительно количества населения стало самым высоким в ​​Европе, за исключением микрогосударства Сан-Марино. Еще в начале мая при средней летальности в мире в 7%, в Бельгии этот показатель составлял 15,7%.

Постепенно ситуация в стране улучшилась: начиная с июня, суточный прирост заражений там только раз пересек отметку в 200, тогда как на пике эпидемии в апреле он колебался между 1000 и около 2000 новых случаев.

Уже с 1 июля Бельгия перешла в четвертую фазу ослабления коронавирусных ограничений, открыв бассейны, кинотеатры и парки развлечений с определенными мерами безопасности, хотя и ввели с 10 июля масочный режим в общественных местах.

Кроме того, 15 июля правительство страны планирует обсуждать следующие ослабление карантина.