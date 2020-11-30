В Бердянске подростки подожгли своего товарища ради "крутого" видео

29 ноября около 1:00 ночи в Бердянский отдел полиции ГУНП поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили 12-летнего подростка с ожогами тела разной степени тяжести.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, для выяснения всех обстоятельств, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ювенальной превенции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 122 ("Умышленное средней тяжести телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

По словам пострадавшего, ожоги он получил в результате поджога, который совершили его друзья.

Читайте также: Зачем современным детям гаджеты и Youtube

Стражи порядка выяснили, что подросток добровольно на это согласился, так как вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон.

Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. потушили товарища в ванной комнате, и испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету "Скорой помощи" вызвала уже мать ребенка.

Сейчас ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

Напомним, в начале мая 2019 года в Житомирской области после взрыва охотничьего пороха четверо детей получили ожоги