Происшествия 10 минут назад

В Британии на улице нашли секретные документы Минобороны: в них — Крым и обстрел эсминца

Документы, касающиеся эсминца Defender, доказывают, что миссию провели в ожидании, что Россия может реагировать агрессивно

Британский эсминец HMS Defender. Фото: Википедия Британский эсминец HMS Defender. Фото: Википедия
Британский эсминец HMS Defender. Фото: Википедия

В Великобритании в графстве Кент на одной из автобусных остановок нашли секретные документы Министерства обороны.

Они содержат подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах, сообщает ВВС.

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Указано, что документы нашел представитель общественности и передал их редакции издания. При этом он попросил остаться анонимным.

Известно, что почти 50 страниц документа он нашел в куче мусора за автобусной остановкой утром 22 июня. Там, в частности, обсуждалась возможная реакция России на проход корабля Defender через украинские территориальные воды у побережья аннексированного Крыма.

В документе также подробно описаны планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Вскоре в Министерстве обороны Великобритании заявили, что их работник сообщил о потере конфиденциальных документов, добавив: "Было бы неуместным комментировать дальше".

В свою очередь в британском правительстве заявили, что начали расследование этого инцидента.

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В ВВС считают, что документы, которые включают электронные письма и презентации PowerPoint, создали в офисе высшего чиновника Министерства обороны.

Как предполагается, документы, касающиеся эсминца Defender, доказывают, что миссию, описанную Минобороны как "невинный проход через украинские территориальные воды" с прикрытыми пушками и вертолетом в ангаре, провели в ожидании, что Россия может реагировать агрессивно.

Причем серия слайдов демонстрирует два варианта маршрута, один из которых описывается как "безопасный и профессиональный прямой транзит из Одессы в Батуми". Он включал небольшой участок за "Схему разделения движения" (TSS) у юго-западной оконечности Крыма.

Этот маршрут, как указано в слайде, "даст возможность взаимодействовать с украинским правительством ... в том, что Великобритания признает территориальные воды Украины". Это, безусловно, было использование военного корабля для достижения дипломатических целей, пишет издание.

Также в документах выложили три потенциальных ответа России: от "безопасного и профессионального" до "ни безопасного, ни профессионального".

Напомним, 18 июня в морской порт Одессы прибыли два боевых корабля НАТО: британский эсминец HMS Defender и нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

Визит иностранных кораблей происходит в рамках совместных тренировок, которые предусматривают, в частности, тренинги по тушению пожаров и ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщалось, 23 июня в Министерстве обороны России заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который якобы нарушил пределы территориальных вод РФ.

В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что предупредительных выстрелов по Defender не было, а корабль совершал "мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом".

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