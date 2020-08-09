Происшествия 1 час назад

В центре Киева нашли взрывчатку

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал

Фото: отдел коммуникации полиции Киева Фото: отдел коммуникации полиции Киева
Фото: отдел коммуникации полиции Киева

Сегодня, 9 августа, в полицию города Киева от охранников поступило сообщение о том, что в офисном помещении на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, по указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева.

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Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал.

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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации.

На месте продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, сегодня, около 12:00 киевским правоохранителям поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта.

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