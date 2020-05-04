В Киеве из-за нарушения несущих стен разрушается очередное историческое здание (ФОТО)

В Киеве разгорается очередной скандал вокруг исторического здания. В этот раз пострадали жильцы старинного доходного дома на улице Тарасовской, 38 в самом центре Киева. Собственник 4 квартир на первом этаже исторического дома затеял ремонт и начал выбивать несущие стены.

Об этом на своей странице в Facebook написала Марина Онищенко, жительница дома. Delo.ua побывали на месте инцидента и узнавали, что происходит с домом во время общенационального карантина.

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Уютный 4-этажный дом с колоннами и лепниной на тихой центральной улице Тарасовской в Голосеевском районе столицы, идущей от Нацуниверситета имени Шевченко к улице Жилянской, был ровесником бурных событий 1917 года. Его возвели буквально за месяц до Февральской революции в модном тогда стиле историзма — симбиоза архитектурного модерна с элементами стилей прошлых веков.

Несмотря на солидный возраст историческое здание так и не было внесено в список памятников архитектуры, из-за чего здесь много достроек. Но наибольшее негодование жильцов здания вызвали ремонтные работы, которые начались здесь в разгар карантина.

В процессе выяснилось, что начался не просто ремонт, а с выбиванием в несущей глухой стене старинного дома двух огромных отверстий: для отдельной входной группы и огромного окна без получения какого-либо разрешения на эти работы и явно без осознания, какой непоправимый вред нанесут эти работы всему дому.

"Где-то с 13 до 17 апреля рабочие, прорубая отверстие наружу, выдолбили изнутри нишу во внешней несущей стене где 2,20 х 2,20 метра, глубиной около 80 см (общая толщина несущей стены около 1 метра). Снаружи здания сделали разметку будущих отверстий", — рассказала Марина Онищенко.

Действительно, снаружи здания, судя по сделанной рабочими разметке, в стене дома готовят выбиывать окно и двери.

Шокирован такими действиями и известный историк, Владимир Потульницкий, который проживает в скандальном доме. "Даже завоеватели Рима не поступали так, как владельцы квартир на первом этаже! Выдолбали стену 2х2 метра, не подумав о последствиях!" — с возмущением отметил он. По его словам, хозяева 4-х квартир (всего в доме 19 квартир — Delo.ua), которые инициировали ремонт, поначалу отказывались показывать всевозможные решения.

На несущей торцевой стене дома появилась разметка для входной группы. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

По информации из открытых источников, работы проводит ФЛП "Литвин Михаил Николаевич", а жильцы дома поговаривают, что ремонт затеяли для обустройства на первом этаже частной клиники. Однако связаться с компанией, проводящей "ремонт" в историческом здании, пока не удалось.

Как только жильцы дома узнали о возможном ЧП, то создали инициативную группу, которая сообщила о разрушении Голосеевский ЖЭК, КГГА и ГАСК.

И вот перед майскими праздниками ремонтные работы возобновились. "Мы вызвали полицию, приняли у нас заявление. Одновременно с полицией, которую ждали более двух часов, появились 2 представителя нового владельца — юрист и "просто человек". Размахивая какой-то папкой, сказали, что 27 апреля 2020 года они получили разрешение на проведение ремонтных работ и будут продолжать (как оказалось позже, это было разрешение на временное нарушение благоустройства — отнюдь не на разрушение внешней несущей стены старинного дома). Были начальница и мастер ЖЭКа, участковые полицейские", — жалуется один из жильцов дома.

Правда, люди не отступили. Их разрешения на проведение работ у владельца 4 квартир на первом этаже нет. Кроме того, жильцы дома будут бороться за предоставление их зданию охранного статуса.

Жители старинного дома отправили жалобы во все инстанции и намерены бороться до конца. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

А состояние дома с каждым днем ухудшается. Во многих местах он покрыт трещинами около метра в длину, обсыпаются бетонные конструкции лоджий.

По дому пошли глубокие трещины. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Часть из них аккуратно сложена возле дома, но ремонтировать здание видимо не собираются. А в месте, где расчертили будущие контуры то ли для окон, то ли для дверей, вываливаются старинные кирпичи.

Из торцевой стены вываливается кирпичная кладка. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Последний более-менее приличный ремонт здание пережило еще в 1975 году. Но и он не спас от разрушения различные декоративные элементы бывшего доходного дома.

Обломки лоджий лежат прямо у торца исторического здания. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Борьба жителей исторического дома за защиту своих прав и своего жилья продолжается уже несколько недель, однако реакции городских властей на нее пока так и не поступило.

Василий Михальчук, специально для Delo.ua