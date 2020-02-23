В центре Львова произошла массовая драка: пострадали 2 полицейских

В центре Львова ночью 23 февраля произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое патрульных полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
В частности, сообщение о массовой драке на площади Рынок поступило в полицию около 2:35 восскресенья. На место события прибыли экипажи патрульной полиции.
По данным местных СМИ, участие в драке принимали около 15 человек.
"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", — говорится в сообщении правоохранителей.
По факту инцидента открыто уголовное производство по статье угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Ее санкция предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
На данный момент досудебное расследование продолжается.
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