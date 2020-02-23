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В центре Львова произошла массовая драка: пострадали 2 полицейских

Участие в драке принимали около 15 человек

В центре Львова произошла массовая драка: пострадали 2 полицейских В центре Львова произошла массовая драка: пострадали 2 полицейских
Патрульная полиция Львова. Фото: 24 канал

В центре Львова ночью 23 февраля произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое патрульных полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В частности, сообщение о массовой драке на площади Рынок поступило в полицию около 2:35 восскресенья. На место события прибыли экипажи патрульной полиции.

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По данным местных СМИ, участие в драке принимали около 15 человек.

"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", — говорится в сообщении правоохранителей.

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По факту инцидента открыто уголовное производство по статье угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Ее санкция предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

Ранее во время перерыва сессии Вышгородского горсовета произошла драка, в результате которой на пол выпали складной нож и пистолет.

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