  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 30 минут назад

В Чехии арестовали россиянина, причастного к оккупации Крыма

Участник так называемой "крымской весны" в СИЗО будет ждать решения об экстрадиции, запрос о которой подала Украина

Александр Франчетти в зале суда. Фото: Novinky Александр Франчетти в зале суда. Фото: Novinky
Александр Франчетти в зале суда. Фото: Novinky

14 сентября Городской суд Праги арестовал гражданина Россия Александра Франчетти, который ранее был  задержан по запросу Украины из-за причастности к оккупации Крыма в 2014 году.

По информации чешского издания Novinky, россиянин будет ждать решения об экстрадиции, запрос о которой подала Украина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечает издание, адвокат Франчетти Ян Шварц заявил журналистам после задержания, что запрос Украины об экстрадиции был политически мотивированным и не имел ничего общего с преступной деятельностью.

"Предварительное заключение — обычное дело в процедурах экстрадиции. Редко, когда клиента выпускают на свободу. Будем надеяться, что суд в следующем процессе экстрадиции не поддастся этой политизации" — сказал Шварц.

Читайте также:
СБУ задержала двух экс-боевиков "ДНР", причастных к обстрелам украинских позиций

В Украине Франчетти грозит от двух до восьми лет лишения свободы за участие в военизированной организации.

При этом, Шварц утверждает, что в случае экстрадиции его подзащитного также подвергать пыткам, и в Украине ему грозит смерть.

"Он не находился в одной военизированной организации, он только был одним из организаторов защиты Севастополя в то время, когда господствовала де-факто анархия, и туда проникали различные ополченцы", — заявил адвокат.

Он также подал жалобу на задержание, которую должен рассмотреть Высокий суд Праги.

Напомним, на днях полиция Чехии задержала в аэропорту Праги гражданина Российской Федерации Александра Франчетти, который является одним из участников аннексии Крыма в 2014 году.

В 2019 году "Радио Свобода" сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало "Чешское радио" со ссылкой на свои источники.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Экспорт древесины могут разрешить к концу 2021 года — Гослесагентство
Экспорт древесины могут разрешить к концу 2021 года — Гослесагентство
Суд мешает расследованию дела о мошенничестве "Стоп шлам": "Включилась круговая порука"
Суд мешает расследованию дела о мошенничестве "Стоп шлам": "Включилась круговая порука"
Посольство Украины в Австралии приостанавливает свою работу
Посольство Украины в Австралии приостанавливает свою работу
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Лауреат Шнобеля о связи ожирения и коррупции: я изучил 469 украинских министров

  3. Надеемся, что наши партнеры нам будут помогать активнее, чем Афганистану, — Данилов

  4. Посольство Украины в Австралии приостанавливает свою работу

  5. Самый большой винзавод в Одессе ушел с молотка за 235 млн грн: что входит в комплекс

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...