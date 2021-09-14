В Чехии арестовали россиянина, причастного к оккупации Крыма

14 сентября Городской суд Праги арестовал гражданина Россия Александра Франчетти, который ранее был задержан по запросу Украины из-за причастности к оккупации Крыма в 2014 году.

По информации чешского издания Novinky, россиянин будет ждать решения об экстрадиции, запрос о которой подала Украина.

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Как отмечает издание, адвокат Франчетти Ян Шварц заявил журналистам после задержания, что запрос Украины об экстрадиции был политически мотивированным и не имел ничего общего с преступной деятельностью.

"Предварительное заключение — обычное дело в процедурах экстрадиции. Редко, когда клиента выпускают на свободу. Будем надеяться, что суд в следующем процессе экстрадиции не поддастся этой политизации" — сказал Шварц.

В Украине Франчетти грозит от двух до восьми лет лишения свободы за участие в военизированной организации.

При этом, Шварц утверждает, что в случае экстрадиции его подзащитного также подвергать пыткам, и в Украине ему грозит смерть.

"Он не находился в одной военизированной организации, он только был одним из организаторов защиты Севастополя в то время, когда господствовала де-факто анархия, и туда проникали различные ополченцы", — заявил адвокат.

Он также подал жалобу на задержание, которую должен рассмотреть Высокий суд Праги.

Напомним, на днях полиция Чехии задержала в аэропорту Праги гражданина Российской Федерации Александра Франчетти, который является одним из участников аннексии Крыма в 2014 году.

В 2019 году "Радио Свобода" сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало "Чешское радио" со ссылкой на свои источники.