Происшествия 1 час назад

В Чехии наблюдается самая сильная засуха за 500 лет

Запасы водных ресурсов страны на пределе

В Чехии наблюдается самая сильная засуха за 500 лет В Чехии наблюдается самая сильная засуха за 500 лет
Засуха. Фото: inform-ua.info

В Чешской Республике наблюдается самая сильная засуха за последние 500 лет.

Запасы водных ресурсов страны на пределе, заявил министр окружающей среды Чехии Ричард Брабек, сообщает Reuters.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом карта, представленная министерством, показала, что только 0,1% территории страны имели нормальный уровень влаги в почве в середине апреля. В то же время, сильная засуха была обнаружена в 75,4% государства.

Известно, что в Чехии с 2015 года сохраняются условия засухи, поскольку температура повышается, а количество осадков уменьшается.

"Мы переживаем беспрецедентный период засухи, как по продолжительности, так и по своему воздействию", — отметил Брабек.

Как отмечается, в коммунистическую эпоху принудительной коллективизации в Чехии поля были объединены, и фактически не имели между собой никаких преград. Эксперты говорят, что это значительно снизило способность ландшафта удерживать воду, в результате чего сейчас 10,7 млн человек изо всех сил пытаются поддерживать устойчивый уровень воды.

Засуха и более высокие температуры также способствовали распространению короеда, который поразил страну в прошлом году. Ущерб от него оценивается в $1,7 млрд.

Читайте также:
В украинских реках наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды — ГСЧС

На данный момент Министерство охраны окружающей среды страны ведет переговоры о выделении $139,9 млн дополнительных расходов на борьбу с засухой, что может помочь в сборе урожая, включающего зерно и рапс.

Ранее сообщалось, что в Украине в апреле из-за засухи пострадало немало полей с зерновыми в южных регионах страны.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Украина с начала сезона экспортировала почти 19 млн т пшеницы
Украина с начала сезона экспортировала почти 19 млн т пшеницы
Площади под луком в Украине вырастут на 30% — прогноз
Площади под луком в Украине вырастут на 30% — прогноз
Загрузка...
Новое видео
Анна Мачух: о "Золотой дзиге" в онлайн и новых реалиях киноиндустрии

Новости дня

  1. НБУ прогнозирует падение реальных доходов и зарплат украинцев в 2020 году

  2. Германия отказалась выводить Северный поток-2 из-под директивы ЕС

  3. В Раде 60 депутатов-прогульщиков могут лишить зарплаты за апрель

  4. В Украине во время эпидемии коронавируса ликвидировались 40% общепитов

  5. Фрегат "Гетман Сагайдачный" провел ракетные стрельбы в Черном море (ВИДЕО)

Загрузка...