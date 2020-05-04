В Чехии наблюдается самая сильная засуха за 500 лет

В Чешской Республике наблюдается самая сильная засуха за последние 500 лет.

Запасы водных ресурсов страны на пределе, заявил министр окружающей среды Чехии Ричард Брабек, сообщает Reuters.

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При этом карта, представленная министерством, показала, что только 0,1% территории страны имели нормальный уровень влаги в почве в середине апреля. В то же время, сильная засуха была обнаружена в 75,4% государства.

Известно, что в Чехии с 2015 года сохраняются условия засухи, поскольку температура повышается, а количество осадков уменьшается.

"Мы переживаем беспрецедентный период засухи, как по продолжительности, так и по своему воздействию", — отметил Брабек.

Как отмечается, в коммунистическую эпоху принудительной коллективизации в Чехии поля были объединены, и фактически не имели между собой никаких преград. Эксперты говорят, что это значительно снизило способность ландшафта удерживать воду, в результате чего сейчас 10,7 млн человек изо всех сил пытаются поддерживать устойчивый уровень воды.

Засуха и более высокие температуры также способствовали распространению короеда, который поразил страну в прошлом году. Ущерб от него оценивается в $1,7 млрд.

На данный момент Министерство охраны окружающей среды страны ведет переговоры о выделении $139,9 млн дополнительных расходов на борьбу с засухой, что может помочь в сборе урожая, включающего зерно и рапс.

Ранее сообщалось, что в Украине в апреле из-за засухи пострадало немало полей с зерновыми в южных регионах страны.