В Черниговской области автокран упал на столб, убив своего водителя (ФОТО)

Водитель автокрана погиб 13 апреля в поселке Седнев Черниговской области. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте на улице Казацкой, 12 поступило спасателям в 10:02. Отмечается, что при проведении работ по выгрузке металлических вагончиков произошло падение частного автокрана.

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В результате транспортное средство задело электрическую опору, под которую попал водитель крана 1948 года рождения. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического оборудования подняли бетонную опору и достали тело погибшего водителя. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в конце февраля строительный кран упал на строительстве жилого комплекса на месте старинного особняка в одесской Аркадии.

В ранее в тот же день автокран опрокинулся, "зависнув" в воздухе, при строительстве жилого комплекса "Дубовый гай" в Запорожье.