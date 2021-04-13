Общество 20 минут назад

В Черниговской области автокран упал на столб, убив своего водителя (ФОТО)

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического оборудования подняли бетонную опору и достали тело погибшего

Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области

Водитель автокрана погиб 13 апреля в поселке Седнев Черниговской области. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте на улице Казацкой, 12 поступило спасателям в 10:02. Отмечается, что при проведении работ по выгрузке металлических вагончиков произошло падение частного автокрана.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В результате транспортное средство задело электрическую опору, под которую попал водитель крана 1948 года рождения. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Читайте также:
В Днепре кран раздавил кабину бетономешалки, погиб водитель (ФОТО, ВИДЕО)

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического оборудования подняли бетонную опору и достали тело погибшего водителя. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в конце февраля строительный кран упал на строительстве жилого комплекса на месте старинного особняка в одесской Аркадии.

В ранее в тот же день автокран опрокинулся, "зависнув" в воздухе, при строительстве жилого комплекса "Дубовый гай" в Запорожье.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Одессе прогремел мощный взрыв газа в жилом доме: пятеро пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе прогремел мощный взрыв газа в жилом доме: пятеро пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)
В "Укрзализныце" назвали причину схода с рельсов поезда "Интерсити" 29 марта
В "Укрзализныце" назвали причину схода с рельсов поезда "Интерсити" 29 марта
Во Львовской области загорелся во время движения и дотла сгорел автобус (ФОТО)
Во Львовской области загорелся во время движения и дотла сгорел автобус (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Банки Украины снизили процентные ставки по кредитам для населения ниже 35% годовых

  3. "Нет денег даже на конверты". Почему из судов массово увольняются люди и чем это грозит

  4. Две киевских гостиницы получили пятизвездочный статус

  5. COVID-19: в Украине за сутки 11680 новых заражений, 457 человек умерли

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...