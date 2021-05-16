В Черное море вошел английский патрульный корабль

16 мая в акваторию Черного моря вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

По его словам, сегодня утром судно прошло через пролив Босфор.

"По состоянию на 9:00 в пролив Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224). Аббревиатура OPV это Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны. Новый корабль, принят в состав Королевского флота в августе 2020 года", — написал Клименко в Facebook.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки пока не будут размещать два своих военных корабля в Черном море на фоне стягивания войск России к границам Украины.

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Напомним, 14 апреля отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море.

В море экипажи кораблей проводят одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Тогда же стало известно, что Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.