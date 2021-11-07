Общество 7 минут назад

В Дарницком районе Киева снесли стихийный рынок (ФОТО)

Местных жителей беспокоила стихийная торговля, которая заполонила здесь почти все тротуары

Фото: Facebook/Владислав Трубицын Фото: Facebook/Владислав Трубицын
Фото: Facebook/Владислав Трубицын

В Киеве в Дарницком районе рядом с официально работающим рынком процветала стихийная торговля.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын.

По его словам, жителей домов на улице Ялтинской в Дарницком районе Киева беспокоила стихийная торговля, которая заполонила здесь почти все тротуары.

"Что только не продают на этой "стихийке": рыбу, мясо, домашние куры, сметану, молоко, колбасу и так далее. Ассортимент, как говорится, на уровне. Беда в том, что на всю эту продукцию нет никаких разрешительных документов", — написал Трубицын.

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Он отметил, что в находящемся рядом с этим стихийным базаром сквер "напоминает апокалиптические сценарии из фильмов".

"Местные жители утверждают, что некоторые торговцы справляют свои естественные потребности прямо в этом сквере. Запах здесь действительно не очень… Да и даже какого-нибудь биотуалета я здесь не увидел, а потому действительно возникает большой вопрос: куда эти стихийные торговцы ходят в туалет?", — спрашивает депутат.

Трубицын подтвердил, что во время инспекции в Дарницком районе на все замечания отреагировали работники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" и полицейские.

После этого работники коммунальной службы вместе с правоохранителями зачистили часть улицы Ялтинской от стихийной торговли.

Ранее сообщалось, что киевские власти планировали навести порядок на улице Семена Скляренко в Оболонском районе столицы, которую оккупировали уличные продавцы

 

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