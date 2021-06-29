В День Конституции у Офиса президента требовали отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО)

28 июня, в День Конституции, у здания Офиса президента Украины проходила акция протеста с требованием импичмента Владимира Зеленского. Среди митингующих также была группа радикально настроенных ветеранов АТО и национал-патриотов, требовавших немедленной отставки секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает информационное агентство ASPI.

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"Считаем, что действия Данилова нужно рассматривать как нарушение нескольких статей Уголовного кодекса — конституционный переворот и узурпация государственной власти (ст. 109), вымогательство и рэкет (ст. 189). Также происходит открытое нарушение ст. 107 Конституции, согласно которой СНБО является исключительно координационным органом при президенте Украины. Он лишь контролирует власть, однако не подменяет ее и не наделен функциями следствия и наказания. Сейчас СНБО превращен в квазисудебный орган. Фактически секретарь СНБО Алексей Данилов узурпировал власть, безосновательно применяя санкции против любого по собственному желанию. Вместо того, чтобы наказывать предателей Украины, Данилов начал "кошмарить" украинских бизнесменов", — заявили митингующие.

Они напомнили, что на прошлой неделе они уже пикетировали СНБО и ОП с требованием отправить Алексея Данилова в отставку.

"Мы уверены, что Данилов из собственных соображений и интересов лишь имитирует борьбу с коррупцией и контрабандой. Почему такая избирательность в санкционных списках? Почему там "фунты", а не настоящие коррупционеры, как Альперин, которому дали сбежать в Израиль? Люди, которых напихали в списки для "статистики", обязательно пойдут в суды, а компенсации им заплатит государство, то есть мы с вами, это 100%. Президент, который является гарантом Конституции, должен остановить противозаконные действия Данилова, отправив его в отставку, иначе он может быть соучастником криминальных действий Данилова. Если президент Зеленский не услышит наши требования, следующую акцию мы проведем у его дома, о дате мы сообщим", — отметили ветераны АТО, которые присоединились к акции.

Протестующие отметили, что СНБО уже принял, а президент ввел в действие своими указами ряд решений о санкциях в отношении украинских граждан. Но институт санкций был введен в свое время как инструмент внесудебного наказания исключительно иностранных граждан, до которых не может добраться украинское правосудие. Для украинских граждан, которые скрываются на территории других государств, внедрен механизм заочного осуждения.

"Вместо того, чтобы проводить эффективное уголовное расследование против предателей Украины, вроде председателя пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, СНБО своими санкциями, наоборот, делает все, чтобы кум президента России Владимира Путина вышел "сухим из воды". Всем известна давняя связь Данилова с Медведчуком через партию СДПУ, это началось более 20 лет назад... Зато Данилов начал принимать решения, опираясь на фейковые данные", — отметили активисты.