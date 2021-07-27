В Днепре кардинально реконструировали старейшую гимназию города

В Днепре завершилась реконструкция самой старой гимназии города, сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Готова к открытию старейшая гимназия Днепра — №33. Учреждение изменилось. В частности, перепланировали столовую. Ее расширили и сделали двухуровневой. Обеденный зал теперь сможет разместить в полтора раза больше детей — почти 250 юношей и девушек", — рассказал он.

Резниченко сообщил, что гимназию №33 обновили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По информации Днепропетровской ОГА, в ходе реставрации от гимназии старыми остались только стены и перекрытия. Все остальное изменили. Наибольшие изменения произошли в столовой. Там оборудовали двухэтажный пищеблок: в подвальном помещении предусмотрены кладовки для хранения продуктов, мясной и рыбный цех. Между этажами установили грузовой лифт, который будет доставлять продукты из кладовок на кухню.

Везде в гимназии сделаны яркие акценты — тематические фотообои, панно, разноцветные стены. Сейчас завершают расставлять мебель и оборудование.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области по программе "Большая стройка" завершилось строительство с нуля еще одной современной медицинской амбулатории.