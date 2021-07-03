В Днепре по указанию Филатова избили журналистов — СМИ

В Днепре 2 июля ночью на углу проспекта Пушкина и ул. Юрия Савченко бойцы коммунального предприятия "Муниципальная ватра" избили журналистов, присутствовавших при демонтаже наружной рекламы .

Об этом сообщает издание "Репортер"

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"В Днепре 2 июля на оживленной улице избивали журналистов и просто жителей города. Это дело рук бойцов КП "Муниципальная варта", которые пустили в ход не только кулаки, но холодное и огнестрельное оружие. Причина проста — ручной армии мэра Филатова, которая содержится за счет горожан, не понравилось, что журналисты независимых СМИ честно делали свою работу", — сообщает издание.

По данным "Репортера", подоплека событий такова. На недавнем заседании исполкома горсовета было принято решение о демонтаже ряда рекламных конструкций, бордов, принадлежащих частным фирмам. Авторы издания считают, что истинной причиной этого решения был передел рекламного рынка в пользу мэра города Бориса Филатова.

"Очевидно, Филатов решил подмять под себя этот рынок, как прибирал чужой бизнес к рукам не раз. Но затея с бордами оказалась шита белыми нитками, поскольку незаконными объявили конструкции, установленные абсолютно законно. По всем правилам. И у журналистов есть документы, подтверждающие наличие соответствующих разрешений", — говорится в материале издания.

Как сообщает "Репортер", съемочные группы ряда телеканалов Днепра прибыли на место демонтажа бордов, чтобы зафиксировать действия городской власти на углу проспекта Пушкина и ул. Юрия Савченко.

"Но на месте их встретили вооруженные до зубов ножами и пистолетами сотрудники КП "Муниципальная варта". Встретили агрессивно и начали бить. Жестоко и беспощадно. В результате сотрудник телеканала "ОТВ" Игорь Гутник попал в больницу. Его коллегу, девушку, Викторию Соколенко также избили "муниципалы". При этом они разбили ее мобильный телефон, а также камеру, на которую фиксировался весь этот беспредел. Избиению подверглись и корреспонденты телеканала D1. Один из них с черепно-мозговой травмой оказался в больнице им. Мечникова. Кроме того, под раздачу попали все, кто проходил в тот вечер по улице. Никто не разбирался, что к чему. Поражает и другой факт — кровь, стрельба, крики о помощи никак не подействовали на сотрудников Национальной полиции, которых на месте событий было достаточно, но они играли роль зрителей. Они не вмешались в эти бои без правил, которые устроили бойцы "Муниципальной варты", не защитили ни журналистов, ни женщин, ни жителей города, которых метелили кулаками и резали ножами. Открыто, с полной уверенностью в своей безнаказанности", — говорится в материале издания.

Авторы "Репортера" замечают, что подобную смелось сотрудники КП могли приобрести лишь благодаря санкции сверху.

"Подчиненные могут делать только то, что позволит им руководитель. Если бойцы "Муниципальной варты" пошли на то, чтобы открыто избивать журналистов, значит у них была санкция сверху. Поэтому смело можно утверждать, что заказчиков этого бандитизма стал Борис Филатов, ведь все коммунальные предприятия города по закону принадлежат именно ему", — сообщает "Репортер".

Все пострадавшие журналисты написали заявления в полицию и обратились за помощью как к президенту Украины, так и к министру внутренних дел Арсену Авакову.