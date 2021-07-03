В Днепре журналисты, которых избила "Муниципальная варта", обратились к Зеленскому

Скандальная история произошла 2 июня в центре города Днепр: на углу проспекта Пушкина и улицы Юрия Савченко. На месте демонтажа рекламных конструкций избили журналистов ведущих местных телеканалов. Причина — они приехали освещать незаконные действия коммунальщиков.

Так, на недавнем исполкоме горсовета было принято решение о демонтаже ряда рекламных конструкций, бордов, принадлежащих частным фирмам. Но журналисты провели расследование и выяснили, что ничего незаконного в установке рекламных бордов не было, а значит закон нарушали именно коммунальщики.

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На месте демонтажа конструкций присутствовали бойцы КП "Муниципальная варта", которые стали препятствовать журналистам снимать происходящее: в ход пошли газовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие.

В результате сильно пострадали съемочные группы ряда телеканалов. В частности, после применения силы к оператору телеканала D1, который снимал ход проводимых коммунальщиками работ по демонтажу, со стороны коммунальщиков, он был доставлен в ОКБ им. Мечникова, где у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Очевидцы сообщили, что нападавшие били всех журналистов, которые присутствовали на месте инцидента. Также они ломали оборудование и пытались изъять у них весь отснятый материал. Под раздачу попали и обычные прохожие. Не трогали нападавшие только сотрудников коммунального телеканала "Дніпро TV".

На месте событий присутствовали и сотрудники Национальной полиции, однако они никак не реагировали на произвол бойцов КП — некоторые, напротив, даже снимали происходящее на телефоны.

Поскольку сотрудники коммунальных служб прямо или косвенно действуют по указанию мэра города, журналисты подозревают, что такие действия были санкционированы "сверху".

Все пострадавшие журналисты телеканалов написали заявления в полицию и обратились за помощью к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Просим Вас немедленно вмешаться в сложившуюся ситуацию, и не допустить дальнейших незаконных действий и нанесения телесных повреждений работниками коммунальных предприятий Днепровского горсовета жителям Днепра и журналистам... Просим вас дать поручение прекратить применение насилия со стороны подконтрольного Днепровскому городскому голове Филатову КП "Муниципальная стража", — сказано в обращении СМИ.