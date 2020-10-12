В ДТП у киевского зоопарка: собрались в "гармошку" две маршрутки и "евробляха" (ВИДЕО)

Пять человек пострадало в результате ДТП на просп. Победы в Киеве днем в понедельник, 12 октября. Об этом сообщает на своей странице в Facebook основатель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, побывавший на месте происшествия.

При движении от зоопарка к метро "Шулявская" около медуниверситета водитель автобуса "Эталон" желтого цвета врезался в стоявший в полосе для общественного транспорта автомобиль Opel на литовских номерах.

В свою очередь, водитель ехавшего сзади "Эталона" белого цвета не успел затормозить и допустил столкновение. Из пятерых пассажиров данного транспортного средства двоим помощь была оказана на месте, троих госпитализировали. Тяжелых травм у них нет.

Читайте также: Мининфраструктуры собирается ограничить количество пассажиров в маршрутках

В результате ДТП у автобуса с пострадавшими разбито лобовое стекло, у другого — соответственно повреждена задняя часть. Также "помят" оказался и Opel.

Напомним, в начале месяца в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе.

В конце сентября в Запорожской области в ДТП погибли три человека.