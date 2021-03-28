В двух областях Украины избирают народных депутатов

28 марта 2021 года в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проводятся промежуточные выборы народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-центр Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Центризбиркоме отмечают, что все 229 избирательных участков (221 — обычный и 8 — специальных) открылись вовремя, в 8:00. В голосовании в обоих округах смогут принять участие почти 295 тысяч избирателей.

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По состоянию на 9:00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосование проходит в штатном режиме с системным соблюдением противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что избирательные участки обеспечены необходимыми материально-техническими средствами и информационно-справочными плакатами, в том числе, средствами противоэпидемической защиты и разъясняющими материалами о защите от вирусных инфекций, профилактике инфицирования коронавируса и его распространении.

Кроме этого, в помещениях избирательных участков нанесены своеобразные безопасные линии очереди с необходимой дистанцией, проводятся периодическая дезинфекция поверхностей и регулярное проветривание помещений.

"Члены комиссий и другие участники избирательного процесса обязаны использовать индивидуальные средства защиты, антисептики. Также на участках дежурят медицинские работники, мониторят состояние здоровья избирателей и помогают УИК осуществлять дезинфикационными мероприятия.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в этих округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 включительно", — подытожили в ЦИК.

Как сообщалось ранее, необходимость проведения выборов возникла из-за избрания 25 октября 2020 года нардепа от округа №50 Рустана Требушкина заново мэром Покровска, а нардепа от округа №87 Зиновия Андрийовича — заново мэром Надворной.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в Верховную Раду Маруси Зверобой-Беленькой от "Европейской солидарности" в округе №87 (Ивано-Франковская область) и Артема Марчевского от "Оппозиционной платформы — За жизнь" в округе №50 (Донецкая область).

Источник фото: Depositphotos.