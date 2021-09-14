В единой базе уже 118 тыс. автоматически сформированных отчетов оценки недвижимости — ФГИ

С июня 2021 года в Единой базе данных отчетов об оценке недвижимого имущества было успешно зарегистрировано более 118 тысяч отчетов автоматической оценки недвижимого имущества, из которых более 64 тысяч были использованы нотариусами во время проведения операций с недвижимостью.

Об этом заявила заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юлия Белова в авторской колонке для Интерфакс-Украина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"С момента запуска сервиса по определению оценочной стоимости недвижимого имущества по состоянию на 7 сентября в единой базе отчетов об оценке было зарегистрировано 118 220 отчетов. 64 570 из них были использованы нотариусами при сделке с недвижимостью. В течение этого времени в Фонд было подано 428 заявлений на рецензирование отчетов об оценке, и только в 40 случаях рецензия была отрицательная", — отметила Белова.

Читайте также: Сервис автооценки стоимости недвижимости будет использовать данные ЛУН и OLX

В Фонде госимущества добавляют, что сервис автоматической оценки стоимости недвижимости стал удобной и бесплатной альтернативой услугам по определению рыночной оценки, а также пользуется доверием и спросом на рынке.

"Сервис по определению оценочной стоимости недвижимого имущества начал свою работу 29 июня этого года, и по состоянию на 7 сентября его услугами граждане Украины воспользовались уже более 330 тысяч раз. В то же время 22 870 сформированных им справок об оценочной стоимости недвижимости были использованы при сделке с недвижимостью", — добавляет заместитель председателя ФГИУ.

Большинство предубеждений и ложной информации, распространяющейся в национальных медиа о работе сервиса автоматической оценки стоимости недвижимости, вызвано пользовательскими ошибками во время работы с сервисом, считают в ФГИУ.

Для проверки правильности заполнения данных пользователи также могут воспользоваться инструкциями по формированию е-справки для разных типов объектов недвижимого имущества, разработанными командой Фонда госимущества, на главной странице сайта https://evaluation.spfu.gov.ua/.

"Стоит понимать, что справка об оценке объекта недвижимого имущества требуется лишь в том случае, если возникает потребность рассчитать доход налогоплательщика физического лица от продажи или обмена недвижимости, и дохода, полученного в результате принятия ее в наследство или в подарок. В остальных случаях оценка просто не понадобится", — резюмирует Белова.

Напомним, в июне 2021 года Фонд государственного имущества Украины запустил бесплатный Сервис автоматической оценки стоимости недвижимости, что позволяет гражданам самостоятельно проводить операции по оценке стоимости недвижимого имущества.