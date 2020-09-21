Политика 1 час назад

В Евросоюзе хотят предложить Беларуси безвиз и плотное сотрудничество

Главы Польши, Литвы и Румынии выступили с инициативой всесторонней поддержки Беларуси странами Евросоюза

Протесты в Беларуси. Фото: Unsplash Протесты в Беларуси. Фото: Unsplash
Протесты в Беларуси. Фото: Unsplash

Европейский союз должен обеспечить безвизовый въезд граждан Беларуси для демократических преобразований в протестующей против своего президента Александра Лукашенко.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Польши, Литвы и Румынии Анджея Дуды, Гитанаса Науседы и Клауса Йоханниса, опубликованном 21 сентября их пресс-службами.

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Они напомнили, что решать судьбу своей страны должен только народ, и отметили, что "основанная на принципах социального доверия и общего видения процветающая Беларусь" будет способствовать стабильности и безопасности в Европе.

Кроме того, президенты заявили о своем желании "вместе с народом Беларуси строить демократический путь через демократически избранное государственное руководство, свободное гражданское общество, рыночную экономику и верховенство закона".

"Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский Союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси", — отметили главы трех государств.

При этом их предложение включает:

- содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию;

- безвизовый режим при наличии необходимых условий;

- содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси;

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- доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси;

- увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций.

"Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси совместно с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране", — резюмировали главы Польши, Литвы и Румынии.

Напомним, белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, "черный" список силовиков, причастных к издевательствам.

Как уже сообщалось, министры иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) осудили насилие над мирными демонстрантами в Беларуси, призвали к диалогу между противоборствующими сторонами и выразили готовность помочь в урегулировании ситуации.

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