Политика 40 минут назад

В Евросоюзе согласовали продление экономических санкций против России

Санкции должны быть приняты в ходе встречи глав МИД стран Евросоюза 12 июля

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Европейском Союзе поддержали продление экономических санкций против России.

Соответствующее решение приняли послы ЕС, сообщил журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

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По его словам, санкции должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран Евросоюза 12 июля 2021 года.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось", — сообщил он.

Ранее высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что ЕС в ближайшее время подготовит варианты новых санкций против России.

Кроме того, лидеры Евросоюза на саммите подтвердили готовность вводить санкции против РФ каждый раз, когда в этом есть необходимость.

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В то же время ЕС не откажется от поддержки российского гражданского общества.

Как сообщалось, лидеры Германии и Франции предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран ЕС.

Однако позже в ЕС отклонили это предложение из-за возражений стран Балтии, Польши и Украины.

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