Общество 1 час назад

В Финляндии сообщают о первой побочной реакции на вакцину от коронавируса

Содержание заявления пока не раскрывают

Фото: Pixabay.com Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

В Агентстве по безопасности и развитию в области фармацевтики Финляндии Fimea зафиксирована первая заявка о побочной реакции на вакцину от коронавируса.

Главврач Fimea Майя Кауконен сообщила в субботу порталу телерадиовещания Финляндии Yle, что получено заявление. 

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Его содержание пока не раскрывают в целях сохранения конфиденциальности. 

"Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", — подчеркнула Кауконен.

Первые прививки медперсоналу в Финляндии вакциной Pfizer/Biontech были сделаны в конце декабря 2020 года. Сейчас вакцинацию прошел медперсонал пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.

Главврач отделения вакцинации и борьбы с инфекционными заболеваниями в Ведомстве здравоохранения и социального развития THL Ханна Нохинек не удивлена появлению первой заявки о побочной реакции на прививку от коронавируса: "В случае с новыми прививками порог заявления ниже и заявки приветствуются. Когда речь идет о вакцине, которая давно используется, заявления обычно касаются лишь серьезных последствий", — говорит Нохинек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 31 декабря одобрила использование в условиях чрезвычайной ситуации первой вакцины от коронавирусной болезни, которой стал препарат Comirnaty, созданный компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Эксперты по нормативным вопросам, собранные ВОЗ со всего мира, и собственные группы экспертов ВОЗ проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech в рамках анализа соотношения риска и пользы.

Оценка показала, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным ВОЗ, и что преимущества использования вакцины для борьбы с Covid-19 компенсируют потенциальные риски.

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Конкретные рекомендации об использовании вакцины населением определит Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации 5 января.

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