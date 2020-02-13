Общество 1 час назад

В Фонде госимущества пояснили причины снижения зарплаты директору ОПЗ

Фонд госимущества теперь по-новому рассчитывает заработную плату руководителям государственных предприятий

В Фонде госимущества пояснили причины снижения зарплаты директору ОПЗ В Фонде госимущества пояснили причины снижения зарплаты директору ОПЗ
Фото: LIGA.net

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) внедряет новые подходы к формированию вознаграждения, мотивации руководителям госпредприятий, находящихся в управлении Фонда.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия. Руководитель предприятия, которое определено к приватизации, должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора.

"Именно поэтому по обращению новоназначенного исполняющего обязанности директора Одесского припортового завода (ОПЗ) Николая Синицы наблюдательным советом ОПЗ было принято решение ограничить плату директора ОПЗ, которая составляла в общей сумме 650 тысяч грн, до шести минимальных должностных окладов (ставки) работника основной профессии", — сообщили во ФГИУ.

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В Фонде добавили, что также будет внедряться надбавка за особый характер работы и установлена ​​премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.

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Напомним, 24 января 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) владельца ресторанов Николая Синицу. 

Отметим, что Синица с 2016 по 2019 годы возглавлял ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Согласно электронной декларации, он контролирует ряд фирм, которые занимаются ресторанной деятельностью, в частности ООО "Теско-Сервис", ООО "КВТ".

Также Синица владеет торговой маркой "Два Гуся". На сайте одноименной сети ресторанов он указан главой правления.

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