В ГБР подали заявление о преступной халатности главы Минздрава Степанова

Представители общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) и благотворительного фонда "Пациенты Украины" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, должностных лиц Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦПК со ссылкой на данные из открытых источников, Минздрав не утвердил в соответствующий срок документы, необходимые для старта медицинских закупок.

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Кроме того, министерство приняло решения, которые также отразились на затягивании процесса закупок. Таким образом, в текущем году тяжелобольные пациенты прекратили получать лекарства.

"В министерстве своим бездействием лишили пациентов с тяжелыми заболеваниями лекарств. Мы уже наблюдаем отсутствие в больницах необходимых лекарств для онкобольных детей, в то время, когда обязанностью государства является обеспечить лечением детей. Тысячи пациентов вынуждены искать помощи у меценатов и благотворителей, и далеко не всем это удается. Это прямая угроза жизни и здоровью граждан, и должностные лица должны нести за это ответственность", — заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань.

В частности, активисты установили следующее:

– Минздрав потратил два месяца на утверждение паспорта бюджетной программы, в то время как законом предусмотрено 30 дней;

– сводные сведения в потребностях лекарственных средств фактически были утверждены только через три месяца после принятия соответствующей паспортной программы;

– Министерство здравоохранения так и не смогло внести изменения в нормативные акты для предоставления госпредприятию "МЗУ" (Медицинские закупки Украины — Delo.ua) всех необходимых полномочий;

– Минздрав фактическим бездействием способствовал принятию Кабмином постановления от 12 июня 2020 № 478, которым существенно усложнена процедура закупки лекарств и медицинских изделий ГП "МЗУ" (теперь предприятие вынуждено согласовывать с Минздравом Украины все количественные, качественные и технические характеристики предмета закупки, а также согласовывать проект будущего договора на закупку)

"Указанные выше действия и бездействие существенно усложнили запуск процедуры закупки лекарств и медицинских препаратов, и вообще в ближайшем будущем сделали невозможным реализацию паспорта бюджетной программы КПКВК 2301400 "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера", в связи со значительным смещением по сроках процедур открытых торгов. Поэтому реализация ГП "МЗУ" 14 направлений закупок лекарственных средств и медицинских товаров на сумму более 5,72 млрд грн будет сорвана", — говорится в сообщении.

Представители общественных организаций считают, что перечисленные действия и бездействие главы Минздрава Максима Степанова можно квалифицировать как служебную халатность, повлекшая тяжкие последствия.

В частности, по мнению активистов, это повлекло существенные осложнения процедуры закупки лекарств и медицинских изделий за счет средств госбюджета, значительно отсрочило процедуры закупок, а также не позволило выполнить паспорт бюджетной программы КПКВК 2301400.

Кроме этого, как отмечают активисты, из-за служебной халатности Степанова тяжелобольные пациенты лишились необходимых лекарств.

"Как следствие, значительная часть средств не будет освоена в этом году, а лекарства, необходимые для лечения редких и опасных болезней, не дойдут до медицинских учреждений, что уже привело к катастрофической ситуации с лечением пациентов с тяжелыми болезнями", — отмечают в ГПК и БФ "Пациенты Украины".

Напомним, 27 июля в Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Как заявила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина, которая была инициатором освобождения Степанова, глава Минздрава "блокирует закупку жизненно необходимых лекарств для тяжелобольных пациентов, а также планирует прибрать к рукам весь бюджет медицины".