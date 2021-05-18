В Германии начали антимонопольное разбирательство против Amazon

Власти Германии начали антимонопольное разбирательство против американского онлайн-ритейлера Amazon.

Об этом сообщает The Local.

В частности, в ФРГ намерены выяснить, играет ли Amazon "исключительную роль", занимая "практически неоспоримое" положение на разных рынках.

Если это так, то будет считаться "чрезвычайно важным", заявил глава антимонопольный органа Германии Андреас Мундт.

По его словам, регулирующий орган может "принять своевременные меры и запретить возможную антиконкурентную практику Amazon".

"Это может относиться к Amazon с его онлайн-торговыми площадками и многими другими, прежде всего, цифровыми предложениями", — добавил он.

Как отмечается, в соответствии с поправкой к закону о конкуренции Германии, принятой в январе 2021 года, надзорный орган заявил, что теперь у него больше возможностей "раньше и эффективнее вмешиваться" в дела крупных технологических компаний, а не просто наказывать их за злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Ранее стало известно, что около 739 тысяч акций Amazon на общую сумму около $2,5 млрд продал в начале мая 2021 года основатель компании Джефф Безос.