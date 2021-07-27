Происшествия 30 минут назад

В Германии произошел мощный взрыв на химзаводе (ВИДЕО)

Жителей Леверкузена призвали покинуть улицы и закрыться по домам, выключив кондиционеры

Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

В немецком городе Леверкузен (земля Северный Рейн-Вестфалия) во вторник, 27 июля, произошел мощный взрыв с последующим пожаром в промзоне, где расположены площадки химических компаний Bayer и Lanxess.

Как сообщает оператор индустриального парка компания Currenta, инцидент произошел в центре утилизации отходов около 9:40 утра. Жителей Леверкузена призвали переместиться в закрытые помещения, выключить кондиционеры и, держать окна и двери закрытыми.

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Известно, что в результате взрыва пострадали несколько сотрудников, в частности серьезно пострадали по крайней мере двое из них. Пятеро сотрудников пропали без вести.

В полиции сообщили, что на место выехало большое количество сотрудников служб экстренной помощи, при этом из-за взрыва перекрыты прилегающие к району автодороги. Масштабы и причина взрыва в правоохранителям также пока неизвестны.

В свою очередь, Управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии заявило о "крайней опасности" инцидента.

Согласно данным на сайте Currenta, всего на территории химпарка в Леверкузене работает более 60 компаний, специализирующихся на производстве, исследованиях и услугах в химической отрасли, в том числе Covestro, Bayer, Lanxess и Arlanxeo.

Напомним, что ранее в июле Северный Рейн-Вестфалия и соседняя земля Рейнланд-Пфальц столкнулись с сильнейшим наводнением.

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