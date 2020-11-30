В Германии складские работники Amazon снова бастуют из-за "черной пятницы"

В Германии местный профсоюз Verdi 29 ноября призвал складских работников Amazon устроить вторую за неделю забастовку, чтобы помешать обработке заказов после распродажи товаров со скидкой в "черную пятницу" 27 ноября, передает Reuters.

Этот профсоюз организует забастовки сотрудников Amazon в Германии — крупнейшем рынке для компании после США — с 2013 года. Ее хотят заставить использовать коллективные договоры, которые применяются к сотрудникам других ритейл-компаний.

Планируется, что забастовка продлится с ночной смены 30 ноября до конца вечерней смены 1 декабря. При этом на прошлой неделе около 500 рабочих уже устраивали трехдневную забастовку с четверга по субботу.

В свою очередь, в Amazon заявили, что компания предлагает "отличные" зарплаты, льготы и безопасные условия труда, сопоставимые с условиями других крупных работодателей в регионе.

Пандемия Covid-19 привела к росту продаж на Amazon, поскольку потребители стали чаще делать покупки в интернете. Verdi считает, что это является аргументом в пользу повышения заработной платы. Также в профсоюзе считают, что рабочие недостаточно защищены от распространения коронавируса.

Напомним, по итогу третьего квартала 2020 года штат сотрудников интернет-гиганта Amazon превысил 1 млн человек, причем за один только этот квартал компания наняла 250 тысяч работников.