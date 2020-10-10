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В мире 20 минут назад

В Германии создали саморазлагающийся пластик из промышленных отходов

Микроорганизмы могут разложить пластик в специальных процессах ферментации за полгода или за год

Новый пластик в гранулах. Фото: Fraunhofer IPK Новый пластик в гранулах. Фото: Fraunhofer IPK
Новый пластик в гранулах. Фото: Fraunhofer IPK

Ученые из Института производственных систем и технологий проектирования Общества Фраунгофера (IPK, Германия) в сотрудничестве с партнерами из Департамента технологии биопроцессов Берлинского технического университета, а также исследователями из США, Малайзии и Колумбии разработали процесс получения пластика из промышленных отходов, который не требует переработки.

Как сообщают в Fraunhofer IPK, пластик нового типа, изготовленный из переработанных отходов, быстро разлагается менее, чем за год. Вещество, которое скоро будет использоваться для экологически чистого производства и разложения, в основном, одноразовых изделий, носит название полигидроксибутират. Этот инновационный материал можно производить в промышленных масштабах.

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Для его создания ученые взяли жиры, остающиеся после промышленного производства. В жирах содержится высокий уровень минералов. В специальном устройстве бактерии превращают остатки на биополимер, однако такой пластик еще не готов к использованию, потому что он должен затвердеть.

Сырье должно быть смешано с химическими добавками на этапе постпроизводства. Полученный биополимер по своим свойствам напоминает полипропилен, то есть, может сохранять тепло.

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Поэтому ученые предлагают использовать его для одноразовых изделий, которые невозможно использовать повторно.

При этом, пластик после использования не нужно перерабатывать, так как в нем остаются минералы. Микроорганизмы могут разложить эти остатки в специальных процессах ферментации за полгода или за год.

Ученые утверждают, что новый процесс позволяет полностью обходиться без синтетических компонентов на нефтяной основе.

По оценкам Международного союза охраны природы, ежегодно в мире производится более 300 миллионов тонн пластика. Из них не менее 8 миллионов попадают в воду как отходы.

В частности, как заявляют в Национальном центре океанографии в Саусхемптоне (США), в Атлантическом океане содержится около 200 млн тонн пластика — это в 10 раз больше, чем считалось ранее.

 

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