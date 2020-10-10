В Германии создали саморазлагающийся пластик из промышленных отходов

Ученые из Института производственных систем и технологий проектирования Общества Фраунгофера (IPK, Германия) в сотрудничестве с партнерами из Департамента технологии биопроцессов Берлинского технического университета, а также исследователями из США, Малайзии и Колумбии разработали процесс получения пластика из промышленных отходов, который не требует переработки.

Как сообщают в Fraunhofer IPK, пластик нового типа, изготовленный из переработанных отходов, быстро разлагается менее, чем за год. Вещество, которое скоро будет использоваться для экологически чистого производства и разложения, в основном, одноразовых изделий, носит название полигидроксибутират. Этот инновационный материал можно производить в промышленных масштабах.

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Для его создания ученые взяли жиры, остающиеся после промышленного производства. В жирах содержится высокий уровень минералов. В специальном устройстве бактерии превращают остатки на биополимер, однако такой пластик еще не готов к использованию, потому что он должен затвердеть.

Сырье должно быть смешано с химическими добавками на этапе постпроизводства. Полученный биополимер по своим свойствам напоминает полипропилен, то есть, может сохранять тепло.

Поэтому ученые предлагают использовать его для одноразовых изделий, которые невозможно использовать повторно.

При этом, пластик после использования не нужно перерабатывать, так как в нем остаются минералы. Микроорганизмы могут разложить эти остатки в специальных процессах ферментации за полгода или за год.

Ученые утверждают, что новый процесс позволяет полностью обходиться без синтетических компонентов на нефтяной основе.

По оценкам Международного союза охраны природы, ежегодно в мире производится более 300 миллионов тонн пластика. Из них не менее 8 миллионов попадают в воду как отходы.

В частности, как заявляют в Национальном центре океанографии в Саусхемптоне (США), в Атлантическом океане содержится около 200 млн тонн пластика — это в 10 раз больше, чем считалось ранее.