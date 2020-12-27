В ГСЧС готовятся к ухудшению погодных условий в Украине: синоптики обещают ветер и гололед

В ближайшее время в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"28 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности)", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в Киевской области 28 декабря утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

Читайте также: В Украине объявили штормовое предупреждение

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, из-за погодных условий 10 декабря произошли задержки пяти поездов.

Ранее в Киеве в связи со сложными погодными условиями введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — на всех маршрутах общественного транспорта.

Гололед также нарушил работу столичных аэропортов "Киев" и "Борисполь".