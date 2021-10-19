В Харьковской области микроавтобус влетел в грузовик: погибли трое пассажиров (ФОТО)

Три человека погибли и три были госпитализированы утром 19 октября в результате ДТП на 112 км трассы М-29 у села Копанки Красноградского района. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Сообщение о столкновении микроавтобуса Volkswagen Crafter и грузовика КамАЗ поступило спасателям в 6:17. Судя по фото с места происшествия, грузовик вез в кузове трактор.

В результате погибли две женщины и мужчина, а другие две женщины и мужчина получили травмы, о серьезности которых не сообщается. Все они были пассажирами Volkswagen.

На месте работало дежурное отделение 43-й спасательной части ГСЧС. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из микроавтобуса тела погибших. Троих пострадавших медики скорой помощи госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

В свою очередь, как описывает Главное управление полиции в Харьковской области, водитель микроавтобуса, в котором пребывало восемь человек, не справился с управлением и врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении в сторону Днепра.

Пострадавшими оказались 41- и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина. Все они доставлены в Красноградскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Следователи открыли производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем).

Напомним также, что в ночь на 17 октября в Житомирской области грузовик протаранил легковушку, в результате чего погибли два человека.

11 октября на трассе Киев — Харьков перевернулся автобус с 22 пассажирами, следовавший из Луганской области: водитель погиб, десять пассажиров были госпитализированы.