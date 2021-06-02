Происшествия 9 минут назад

В Херсонской области в ДТП попали сразу пять авто: пострадали 6 детей (ФОТО)

В результате автомобильной аварии медицинская помощь была оказана 8 человекам, из которых 6 — дети

Последствия ДТП в Херсонской области. Фото: facebook.com/khersonpolice.official Последствия ДТП в Херсонской области. Фото: facebook.com/khersonpolice.official
Последствия ДТП в Херсонской области. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В Херсонской области в результате столкновения 5 автомобилей госпитализирована женщина и двое детей.

В целом после ДТП медицинскую помощь оказали шестерым детям, сообщает пресс-служба областной полиции.

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Указано, вечером 1 июня в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о масштабном дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Алешки — Голая Пристань — Скадовск", где произошло столкновение пяти автомобилей.

"В настоящее время в медицинских учреждениях с телесными повреждениями находятся взрослая женщина и двое детей. Один ребенок находится в реанимационном отделении в бессознательном состоянии", — говорится в сообщении.

Известно, что ДТП произошло примерно на 15 км автодороги недалеко от садового общества "Бригантина". На месте происшествия полицейские установили, что 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti QX-50, который двигался навстречу.

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"В результате между автомобилями произошло касательное столкновение, после чего Infiniti неконтролируемо выехал на встречную для него полосу движения, где произошло его столкновение с автомобилями Skoda Octavia, Kia Cerato и Mazda CX-5", — доложили в полиции.

Как сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, в результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 — дети. Самой младшей девочке нет еще и года.

При этом больше всего пострадали двое пассажиров автомобиля Kia Cerato: 8-летний мальчик, который с травмой головы был помещен в реанимационное отделение детской областной больницы для проведения полного обследования, и его 56-летняя бабушка, которую госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы.

Предварительная правовая квалификация события — часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Визуально все водители транспортных средств были трезвы. Однако каждый из них сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови.

Напомним, 29 мая в Днепропетровской области произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего погибли четыре человека.

Также сообщалось, что в Полтавской области в ДТП погибла съемочная группа украинского телеканала.

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