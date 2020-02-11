В Херсонской облгосадминистрации создали Службу счастья

В Херсонской областной государственной администрации создали необычное структурное подразделение - Службу счастья и улучшения качества жизни. По словам чиновников, новосозданное подразделение должно определять индекс счастья, методология расчета которого уже утверждена распоряжением председателя ОГА.

Начальницей службы была назначена 31-летняя Весна Мартынова, которая до этого руководила магазином модной одежды. О своем назначении на вызвавшую любопытство должность девушка сама сообщила на своей странице в Facebook.

"Об этой вакансии я узнала осенью и с тех пор ни на секунду не сомневалась в том, что сделаю все возможное, чтобы стать частью важного проекта. Путь был нелегким: 720 вопросов по Конституции Украины, законам о государственной службе, о предотвращении коррупции, гендерном неравенстве, дискриминации инвалидов, пять собеседований, полиграф, тестирование на выявление потенциала: интересы, способности, уровень IQ, а также спецпроверка. И вот теперь я здесь! Было легко? Не всегда. Стоит ли оно того? — Безусловно! Готова ли я работать ради нашего общего счастья? Да. Почему? — Ответ довольно банальный, но искренний: я хочу, чтобы мы все были счастливы, любили свою страну и родной город, радовались каждому дню и прожили свою жизнь не зря! Очень многое зависит от каждого из нас, и я счастлива, что смогу внести свой вклад в общее дело", — рассказала чиновница.

Отметим, что Весну Мартынову в местных херсонских СМИ называли победительницей еще до окончания конкурса. Из опыта работы у нее — руководство магазином модной одежды и четыре месяца работы в автосалоне.

Тем временем, как выяснилось, у Мартыновой нет высшего образования по направлению "Социология" (у нее — экономическое образование), как того требовали условия конкурса, однако она все равно была назначена на должность.

Как пишет "Херсон Онлайн", зарплата Мартыновой на должности главы Службы счастья будет составлять чуть более 9 тысяч гривен в месяц.