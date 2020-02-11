Общество 2 часа назад

В Херсонской облгосадминистрации создали Службу счастья

Новую структуру возглавила 31-летняя Весна Мартынова, которая ранее руководила магазином модной одежды в Херсоне

В Херсонской облгосадминистрации создали Службу счастья В Херсонской облгосадминистрации создали Службу счастья
Весна Мартынова. Фото: Facebook

В Херсонской областной государственной администрации создали необычное структурное подразделение - Службу счастья и улучшения качества жизни. По словам чиновников, новосозданное подразделение должно определять индекс счастья, методология расчета которого уже утверждена распоряжением председателя ОГА.

Начальницей службы была назначена 31-летняя Весна Мартынова, которая до этого руководила магазином модной одежды. О своем назначении на вызвавшую любопытство должность девушка сама сообщила на своей странице в Facebook.

"Об этой вакансии я узнала осенью и с тех пор ни на секунду не сомневалась в том, что сделаю все возможное, чтобы стать частью важного проекта. Путь был нелегким: 720 вопросов по Конституции Украины, законам о государственной службе, о предотвращении коррупции, гендерном неравенстве, дискриминации инвалидов, пять собеседований, полиграф, тестирование на выявление потенциала: интересы, способности, уровень IQ, а также спецпроверка. И вот теперь я здесь! Было легко? Не всегда. Стоит ли оно того? — Безусловно! Готова ли я работать ради нашего общего счастья? Да. Почему? — Ответ довольно банальный, но искренний: я хочу, чтобы мы все были счастливы, любили свою страну и родной город, радовались каждому дню и прожили свою жизнь не зря! Очень многое зависит от каждого из нас, и я счастлива, что смогу внести свой вклад в общее дело", — рассказала чиновница.

Кратко и по делу в Telegram

Отметим, что Весну Мартынову в местных херсонских СМИ называли победительницей еще до окончания конкурса. Из опыта работы у нее — руководство магазином модной одежды и четыре месяца работы в автосалоне.

Тем временем, как выяснилось, у Мартыновой нет высшего образования по направлению "Социология" (у нее — экономическое образование), как того требовали условия конкурса, однако она все равно была назначена на должность. 

Читайте также:
Продуктивность и счастье: правила work/life balance

Как пишет "Херсон Онлайн", зарплата Мартыновой на должности главы Службы счастья будет составлять чуть более 9 тысяч гривен в месяц. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Волыни при строительстве казарм ВСУ похитили более 6 млн грн — ГБР
На Волыни при строительстве казарм ВСУ похитили более 6 млн грн — ГБР
Дубилет ищет лишнюю недвижимось у Кабмина
Дубилет ищет лишнюю недвижимось у Кабмина
САП объявила о подозрении председателю Черновицкого облсовета
САП объявила о подозрении председателю Черновицкого облсовета
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 млн гривен

  2. Народные депутаты предлагают создать пятую группу ФЛП с нулевой ставкой налога

  3. Volkswagen откажется от производства популярной модели автомобилей

  4. В Киеве подорожают отопление и горячая вода

  5. Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы остаются подсудимыми — Рябошапка

Загрузка...