В Хорватии произошли мощные землетрясения, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Хорватии Загребе произошло 2 землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города.
Об этом сообщает Vijesti.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за 7 км на север от Загреба на глубине 10 км.
Указано, что через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах города не было электричества и воды.
#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake— TrueMe International (@TMTVint) March 22, 2020
According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb — the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb
По предварительным данным, жертв нет.
В то же время очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.
Напомним, 24 января 2020 года на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Оно привело к разрушению десятков домов.
В результате землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 38 человек.
Ранее в Албании в результате землетрясения погиб 51 человек.