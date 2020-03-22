Происшествия 1 час назад

В Хорватии произошли мощные землетрясения, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительным данным, жертв стихии нет

В Хорватии произошли мощные землетрясения, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО) В Хорватии произошли мощные землетрясения, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)
Последствия землетрясения в Загребе. Фото: HRT Vijesti

В столице Хорватии Загребе произошло 2 землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города.

Об этом сообщает Vijesti.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за 7 км на север от Загреба на глубине 10 км.

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Указано, что через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах города не было электричества и воды.

По предварительным данным, жертв нет.

В то же время очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.

Напомним, 24 января 2020 года на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Оно привело к разрушению десятков домов.

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В результате землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 38 человек.

Ранее в Албании в результате землетрясения погиб 51 человек.

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