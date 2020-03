В Хорватии произошли мощные землетрясения, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Хорватии Загребе произошло 2 землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города.

Об этом сообщает Vijesti.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за 7 км на север от Загреба на глубине 10 км.

Указано, что через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах города не было электричества и воды.

#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake



According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb — the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb