Экономика 1 час назад

В июле будет сдана трасса Станица Луганская-Северодонецк, — Юрий Голик о "Большой Стройке"

Такого количества дорожно-строительной техники эта дорога не видела никогда

В июле будет сдана трасса Станица Луганская-Северодонецк, — Юрий Голик о "Большой Стройке" В июле будет сдана трасса Станица Луганская-Северодонецк, — Юрий Голик о "Большой Стройке"

До окончания ремонта трассы Станица Луганская — Северодонецк осталось два месяца. В настоящий момент работы на дороге в самом разгаре, — пишет в Facebook Юрий Голик.

"Родная Луганская область. Дорога Северодонецк — Станица Луганская. Работы по ее ремонту в полном разгаре.  Думаю, что такого количества дорожно-строительной техники эта дорога не видела никогда", — пишет Голик.

Кратко и по делу в Telegram

О необходимости ремонта этой дороги протяжённостью около 130 км в ноябре прошлого года заявил Президент Владимир Зеленский, который выступил инициатором и всей Программы "Большая Стройка". Отремонтированная дорога должна стать символом преобразований в Украине, которые будут видеть жители оккупированных территорий, пересекая линию разграничения.

Полномасштабные ремонтные работы ведутся на всём протяжении дороги. Например, на одном из её участков протяженностью 18 км от Новоайдара до Северодонецка уже уложен первый слой полотна.

"Это только один участок из тех, на которых идут работы прямо сейчас. Дорога будет закончена в июле", — сообщает Голик.

Всего по Программе "Большая Стройка" в Украине запланирован ремонт и строительство 4000 км дорог международного и национального значения, а также 2500 км местных дорог.

Напомним, в соседней Донецкой области также проходят работы на многих объектах "Большой Стройки". Так, работы ведутся на дорогах О-0542 Ясиноватая — Желанное, О-0544 Мирноград — Гродовка и С-051836 Новобахмутовка — Пески.

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