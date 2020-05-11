В Индии обезьяне удалось вскрыть банкомат с деньгами (ВИДЕО)

В столице Индии Нью-Дели обезьяна смогла взломать банкомат, посмотрела, что там внутри, и убежала.

Об этом сообщает издание The Times of India.

В частности, местные полицейские получили сигнал о вскрытии банкомата, но на месте не нашли никаких следов.

Указано, что правоохранители решили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Там они увидели, что обезьяна просто повисла на банкомате — и он открылся.

Как видно из видео, животное посмотрело, что там внутри, и ушло. Полицейские его не задержали.

Напомним, в ночь с 21 на 22 февраля 2019 года неизвестные подорвали банкоматы Укрсиббанка и ПриватБанка, расположенные на просп. Победы и ул. Врубеля соответственно, и забрали деньги.

В Николаеве ночью 16 февраля 2020 года неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен ($10,2 тысяч).

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А в ночь с 9 на 10 апреля 2020 года в Харькове был взорван банкомат, полиция задержала злоумышленников, а украденные деньги будут возвращены банку.

Отметим, что в 2019 году мошенникам удалось украсть с платежных карт украинцев 362 млн гривен.