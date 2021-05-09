В Иране запретили торговать "зарубежной" криптовалютой

Центральный банк Ирана (CIB) запретил операции с криптовалютой, которая была заработана за пределами страны.

Как сообщает государственный телеканал Press TV со ссылкой на CIB, ранее регулятор разрешил банкам и другим лицензированным финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта.

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В СМИ отмечают, что организации могут использовать только цифровые активы, добытые "через легальные каналы внутри Ирана".

При этом, CIB не уточняет, как именно он планирует контролировать приток активов из-за границы.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент Ирана Хасан Рухани призвал исламские страны к созданию цифровой валюты, которая могла бы стать, по его мнению, альтернативой американскому доллару и помогла бы справиться с "американской гегемонией".

Рухани заявил, что США якобы "запугивают" другие страны экономическими санкциями.

Из-за этого он предложил создать единую для мусульманских государств банковскую и финансовую систему, на базе которой была бы разработана криптовалюта.