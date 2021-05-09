  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 30 минут назад

В Иране запретили торговать "зарубежной" криптовалютой

В центробанке этой страны чсрганизации могут использовать только цифровые активы, добытые "через легальные каналы внутри Ирана

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Центральный банк Ирана (CIB) запретил операции с криптовалютой, которая была заработана за пределами страны.

Как сообщает государственный телеканал Press TV со ссылкой на CIB, ранее регулятор разрешил банкам и другим лицензированным финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В СМИ отмечают, что организации могут использовать только цифровые активы, добытые "через легальные каналы внутри Ирана".

При этом, CIB не уточняет, как именно он планирует контролировать приток активов из-за границы.

Читайте также:
Криптоискусство за миллионы долларов. Кто и как пытается зарабатывать на буме NFT

Напомним, в конце декабря 2019 года президент Ирана Хасан Рухани призвал исламские страны к созданию цифровой валюты, которая могла бы стать, по его мнению, альтернативой американскому доллару и помогла бы справиться с "американской гегемонией".

Рухани заявил, что США якобы "запугивают" другие страны экономическими санкциями. 

Из-за этого он предложил создать единую для мусульманских государств банковскую и финансовую систему, на базе которой была бы разработана криптовалюта.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Goldman Sachs предлагает клиентам форварды без поставок на биткойн
Goldman Sachs предлагает клиентам форварды без поставок на биткойн
В Иране горел химзавод, есть пострадавшие (ВИДЕО)
В Иране горел химзавод, есть пострадавшие (ВИДЕО)
В "Борисполе" задержали иранцев, выманивших в Киев блогершу и обобравших на $1,5 млн
В "Борисполе" задержали иранцев, выманивших в Киев блогершу и обобравших на $1,5 млн
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Саммит НАТО в этом году пройдет без Украины — Офис президента

  3. Импорт свинины в Украину упал на треть — эксперты

  4. COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у 8710 украинцев

  5. Криклий рассказал, когда планируют открыть новую взлетную полосу аэропорта "Одесса"

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...