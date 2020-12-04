В Исландии впервые в истории начинает работу международный страховой брокер

Компания Howden Broking, которая является частью международной страховой группы Howden Group Holdings, открывает в столице Исландии городе Рейкьявик свой офис, став первым международным страховым брокером в этом островном государстве.

Как сообщает "УкрСтрахование", филиал в Рейкьявике будет предоставлять услуги на местном уровне, используя опыт работы с клиентами из Исландии через отделения в Финляндии.

"Howden имеет сильное присутствие в Исландии с конца 1990-х годов, и у нас сложились очень хорошие долгосрочные отношения с нашими исландскими клиентами и местными страховыми компаниями", — заявил директор Howden Finland Паси Хейккинен.

Главная цель исландского подразделения — расширение присутствия на местном рынке, обеспечение клиентов полным спектром страховых услуг и поддержка международных клиентов.

Напомним, за 9 месяцев 2020 года чистая прибыль итальянской страховой группы Generali составила 1,3 млрд евро, сократившись на 40% по сравнению с 9-месячным периодом 2019 года.

Напомним, клиенты австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.

Ранее сообщалось, что общая стоимость средств, направленных MetLife для помощи пострадавшим от пандемии Covid-19, превышает $250 млн, а портфель "ответственных" инвестиций составляет $58 млрд.

Для создания инклюзивной рабочей среды компания стала первым страховщиком, присоединившимся к Глобальной инновационной коалиции женщин, и пятый год подряд попадает в Индекс гендерного равенства Bloomberg.