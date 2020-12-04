Страхование и финуслуги 60 минут назад

В Исландии впервые в истории начинает работу международный страховой брокер

Главная цель исландского подразделения — расширение присутствия на местном рынке, обеспечение клиентов полным спектром страховых услуг и поддержка международных клиентов

Рейкьявик. Фото: Pixabay Рейкьявик. Фото: Pixabay
Рейкьявик. Фото: Pixabay

Компания Howden Broking, которая является частью международной страховой группы Howden Group Holdings, открывает в столице Исландии городе Рейкьявик свой офис, став первым международным страховым брокером в этом островном государстве.

Как сообщает "УкрСтрахование", филиал в Рейкьявике будет предоставлять услуги на местном уровне, используя опыт работы с клиентами из Исландии через отделения в Финляндии.

Кратко и по делу в Telegram

"Howden имеет сильное присутствие в Исландии с конца 1990-х годов, и у нас сложились очень хорошие долгосрочные отношения с нашими исландскими клиентами и местными страховыми компаниями", — заявил директор Howden Finland Паси Хейккинен.

Главная цель исландского подразделения — расширение присутствия на местном рынке, обеспечение клиентов полным спектром страховых услуг и поддержка международных клиентов.

Читайте также:
COVID-19: убытки одной из ведущих страховых компаний Франции составили почти 200%

Напомним, за 9 месяцев 2020 года чистая прибыль итальянской страховой группы Generali составила 1,3 млрд евро, сократившись на 40% по сравнению с 9-месячным периодом 2019 года.

Напомним, клиенты австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.

Ранее сообщалось, что общая стоимость средств, направленных MetLife для помощи пострадавшим от пандемии Covid-19, превышает $250 млн, а портфель "ответственных" инвестиций составляет $58 млрд.

Для создания инклюзивной рабочей среды компания стала первым страховщиком, присоединившимся к Глобальной инновационной коалиции женщин, и пятый год подряд попадает в Индекс гендерного равенства Bloomberg.

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Небанковский финсектор восстанавливается к докарантинным показателям — НБУ
Небанковский финсектор восстанавливается к докарантинным показателям — НБУ
Первой в мире использование вакцины Pfizer от коронавируса одобрила Великобритания
Первой в мире использование вакцины Pfizer от коронавируса одобрила Великобритания
35 миллионов фунтов стерлингов привелек британский перекатный завод группы "Метинвест"
35 миллионов фунтов стерлингов привелек британский перекатный завод группы "Метинвест"
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Днепре дома и школы будут обогревать с помощью крематория (ВИДЕО)

  3. В Киеве псевдоброкеры выманили у биржевых инвесторов более $3 млн (ФОТО)

  4. СБУ ликвидировала схему, по которой за наличку продали подсолнечного масла на 2,3 млрд грн

  5. В крымских скважинах скоро закончится вода — эколог

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...