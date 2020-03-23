В Италии закрыли все второстепенное производство

Власти Италии объявили о приостановке работы всех предприятий, кроме выпускающих товары первой необходимости.

Ограничения вводятся в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 до 3 апреля 2020 года, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в ходе обращения к итальянцам.

"Мы приняли решение закрыть все не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет обо всей не принципиально важной продукции и обо всех услугах, без которых можно обойтись", — пояснил он.

При этом о конкретных отраслях или предприятиях, которые будут закрыты на 2 недели, он не рассказал.

По словам премьера, составлен список предприятий, которые продолжат работу. Конте добавил, что супермаркеты и продуктовые магазины, а также аптеки не будут закрыты.

По последним данным, в Италии выявлено 53 578 случаев заражения коронавирусом, 4825 человек умерли.

Ранее стало известно, что итальянский автоконцерн Ferrari на две недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

Также сообщалось, что Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса. В частности, в течение этой недели Volkswagen приостановит производство на заводах в Испании, Португалии (Сетубал), Словакии (Братислава) и заводах Lamborghini и Ducati в Италии, а также готовится закрыть остальные заводы в Европе.

По состоянию на 07:00 21 марта, в мире насчитывалось 261 тысяча 886 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19. При этом, количество жертв инфекции достигло 11 тысяч 167 человек, вылечились от этой болезни более 88 тысяч человек.