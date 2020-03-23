Экономика 40 минут назад

В Италии закрыли все второстепенное производство

До 3 апреля закрыли все предприятия страны, кроме выпускающих товары первой необходимости

В Италии закрыли все второстепенное производство В Италии закрыли все второстепенное производство
Премьер Италии Джузеппе Конте. Фото: facebook.com/GiuseppeConte64

Власти Италии объявили о приостановке работы всех предприятий, кроме выпускающих товары первой необходимости.

Ограничения вводятся в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 до 3 апреля 2020 года, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в ходе обращения к итальянцам.

"Мы приняли решение закрыть все не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет обо всей не принципиально важной продукции и обо всех услугах, без которых можно обойтись", — пояснил он.

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При этом о конкретных отраслях или предприятиях, которые будут закрыты на 2 недели, он не рассказал.

По словам премьера, составлен список предприятий, которые продолжат работу. Конте добавил, что супермаркеты и продуктовые магазины, а также аптеки не будут закрыты.

По последним данным, в Италии выявлено 53 578 случаев заражения коронавирусом, 4825 человек умерли.

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Ранее стало известно, что итальянский автоконцерн Ferrari на две недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

Также сообщалось, что Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса. В частности, в течение этой недели Volkswagen приостановит производство на заводах в Испании, Португалии (Сетубал), Словакии (Братислава) и заводах Lamborghini и Ducati в Италии, а также готовится закрыть остальные заводы в Европе.

По состоянию на 07:00 21 марта, в мире насчитывалось 261 тысяча 886 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19. При этом, количество жертв инфекции достигло 11 тысяч 167 человек, вылечились от этой болезни более 88 тысяч человек.

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