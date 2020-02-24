Экономика 50 минут назад

В Японии выпустили "твердый" майонез, нарезанный ломтиками (ФОТО)

Производитель объясняет: так удобнее делать бутерброды

В Японии выпустили "твердый" майонез, нарезанный ломтиками (ФОТО) В Японии выпустили "твердый" майонез, нарезанный ломтиками (ФОТО)
"Твердый" майонез в Японии. Фото: twitter.com/B_Side_Gourmet

Японская компания Bourbon объявила о выпуске "твердого" майонеза, нарезанного ломтиками.

Как заявляют производители, так людям будет удобнее готовить бутерброды, сообщает SoraNews24.

Указано, что в продаже будет 2 вида "твердого" майонеза: один со вкусом тунца, а другой — сочетать классический вкус с икрой минтая. В каждой упаковке — по четыре ломтика.

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Также в заявлении Bourbon по случаю выпуска нового продукта говорится, что он особенно пригодится утром: можно быстро положить "ломтик майонеза" на хлеб, подогреть в микроволновке — и вместе с овощами получится быстрый и питательный завтрак.

Кроме того, компания объявила о запуске производства твердого яблочного повидла, порезанного на ломтики. В одной упаковке их будет 5 штук.

Ранее Bourbon уже выпускал подобный продукт — "слайсы из белого шоколада", которые так же советовал для быстрого приготовления сладких тостов.

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Как отмечается, "твердый" майонез японцы смогут приобрести уже со 2 марта 2020 года за 200 японских иен (44 грн), а "твердое" повидло — по 250 иен (55 грн).

Напомним, накануне Нового года в Украине стоимость салата "Оливье", в состав которого входит майонез, подорожала на 12% по сравнению с показателями прошлого года.

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