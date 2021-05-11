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В мире 1 час назад

В Японии взорвался химзавод, есть жертвы

В результате чрезвычайного происшествия пострадали как минимум четыре человека

Фото: NHK Фото: NHK
Фото: NHK

11 мая в Японии в 07:45 по местному времени на химическом заводе, расположенном в японском городе Иваки в северо-восточной префектуре Фукусима, где производят цинковый порошок для косметики, прогремел взрыв, передает телеканал NHK.

После взрыва на предприятии возник пожар. В результате ЧП пострадали как минимум четыре человека. На место инцидента прибыли пожарные и полиция.

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По данным канала, сообщение о взрыве поступило от одного из жителей примыкающего к заводу района.

Как сообщает газета Nishinippon Shimbun со ссылкой на компанию, на заводе в момент взрыва работали 18 человек.

Завод Sakai Chemical Industry расположен в городе Иваки на северо-востоке Японии.

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Предприятие специализируется на производстве цинкового порошка, который используется в косметической промышленности.

Напомним, 11 марта 2011 года в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое привело к аварии на АЭС "Фукусима-1".

Жертвами землетрясения и последовавшего за ним цунами стали почти 16 тысяч человек, сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.

В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

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В апреле 2015 года на аварийной японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной жидкости в океан, в результате чего на станции Tokyo Electric Power были остановлены восемь насосов системы откачки дождевой воды.

Перед этим на станции произошло несколько утечек жидкости с высоким содержанием радиоактивных веществ.

После этого комиссия по контролю за ядерной энергетикой провела полную проверку территории АЭС на предмет соблюдения мер безопасности.

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