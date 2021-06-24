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Валюта 6 минут назад

В ЮАР основатели криптовалютной инвесткомпании скрылись с биткойнами на $3,6 млрд

Биткойны со счетов фирмы вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В ЮАР два брата, которые основали криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt, исчезли вместе с 69 тысячами биткоинов пользователей платформы на сумму $3,6 млрд, сообщает Bloomberg.

По информации издания, в апреле старший из братьев, который являлся главой компании, Амир Каджи сообщил, что компанию взломали.

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При этом, он попросил клиентов не обращаться к юристам и властям, так как это якобы замедлит процесс возврата утраченных денег.

После этого некоторые инвесторы, которые скептически отнеслись к такому предложению, и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys.

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По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где находятся братья. Она установила, что биткойны со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить.

Дело расследует элитное подразделение полиции ЮАР. Еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt.

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