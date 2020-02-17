В Кабмине намерены передать частным инвесторам университеты и больницы

В будущем государство сможет передавать в концессию (в управление частным инвесторам) государственные университеты и больницы.

Так считают в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, о чем заявил министр развития экономики Тимофей Милованов 17 февраля на презентации стратегии экономического роста, сообщает hromadske.

"По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах", — заявил министр.

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По словам Милованова, передача объектов социальной и образовательной инфраструктуры в частные руки будет зависеть, прежде всего, от конкретных языков и стратегических задач.

Пока же в концессию государство передает преимущественно инфраструктурные объекты. В частности, уже завершился конкурс по передаче в концессию портов "Херсон" и "Ольвия".

Ранее сообщалось, Кабинет министров Украины планирует передать в концессию 7 железнодорожных вокзалов, включая центральный столичный вокзал "Киев-Пассажирский".