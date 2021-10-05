Политика и экономика 50 минут назад

В Кабмине к концу 2021 года ожидают первых результатов пересмотра украинских квот в ЕС

По словам вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, одна из главных задача ее команды — разделить в этом вопросе политическую и экономическую составляющие

Фото: офис вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Фото: офис вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции
Фото: офис вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ожидает, что к концу 2021 года будут первые физические результаты торговых параметров, квот и таможенных ставок, предусмотренных в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом.

Об этом она заявила на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юридической компанией "Ильяшев и Партнеры".

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"Я надеюсь, до конца октября этого года мы будем понимать, когда будут пересмотрены квоты и таможенные ставки по тем позициям, которые мы подали как нашу переговорную позицию в феврале. Одна из основных задач — разделение политической и экономической составляющей", — отметила она.

По словам чиновницы, процесс пересмотра торговых параметров не должен стать заложником политических дискуссий. Стефанишина отметила, что в Кабмине знают о сложной ситуации внутри ЕС и сложных отношениях США с миром.

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"Соответственно, это влияет на Украину. Достаточно сложные политические переговоры идут о дальнейшем продвижении в направлении членства в ЕС. Мне важно, чтобы эти процессы были разделены. И если удастся удержать такую динамику, как сейчас, то до конца этого года, я надеюсь, первые физические результаты можно будет ощутить", — подытожила Стефанишина.

Напомним, корреспонденты Delo.ua уже писали, что ключевой вопрос в рамках Восточного партнерства — торговые соглашения, квоты и защита внутреннего украинского рынка.

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