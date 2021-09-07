В Каменском компании, близкие к мэру Белоусову, получают миллионы из горбюджета — СМИ

В Каменском Днепропетровской области 7,7 млн гривен из городского бюджета на реконструкцию стадиона в гимназии №11 получит ООО "Строительная компания "Билдинг буд". Таковы результаты недавнего тендера, в котором компания-конкурент, ООО "Теллор-груп", предлагала выполнить эту же работу за 6,7 млн грн. Несмотря на разницу в цене, власти Каменского победу присудили "Билдинг буд", и связано это с близостью компании к заместителю мэра Каменского Андрея Белоусова, Константину Саусю.

Об этом говорися в публикации на сайте "Апострофа".

Как сообщает издание, за 2020 и 2021 годы ООО "Билдинг буд" получила из горбюджета уже около 102 млн грн. При этом ее уставной капитал не превышает 500 грн, а все подряды фирмы связаны исключительно с департаментом ЖКХ Каменского горсовета. Журналисты обращают внимание на то, что качество работ "Билдинг буд" уже не раз вызывало нарекания.

В 2020 году "Билдинг буд" за 13,4 млн грн выполняла ремонт покрытия возле трамвайной линии по пр. Шевченко. Вместо отведенных 18 месяцев работы были выполнены за 5 месяцев, но еще до сдачи объекта новая плитка начала разрушаться.

По данным Youcontrol, руководит "Билдинг буд" Александр Лисовец. Он же является руководителем ООО "Буд-Рем Сервіс", еще одной компании, которая также полностью обслуживает власти Каменского. За 2 года ""Буд-Рем Сервіс" освоила более 46 млн грн. 33,5 млн из них были выплачены из горбюджета за ремонт сквера по проспекту Свободы. Облицовочная плитка и брусчатка на проспекте начали разрушаться через несколько недель после окончания работ. По факту присвоения 8 млн гривен при выполнении этих работ полиция и прокуратура завели уголовное дело и установили, что в акты выполненных работ вносились ложные сведения.

Также Лисовец в качестве частного предпринимателя выиграл тендеры на вывоз мусора на 13 млн гривен.

ООО ""Буд-Рем Сервіс" и ООО "СПЕЦ-ПРОЕКТІНВЕСТ", пишет издание, пользуются одним и тем же телефоном. Самой компанией ООО "СПЕЦ-ПРОЕКТІНВЕСТ" владеет депутат Каменского райсовета Андрей Рыбальченко, выступающий руководителем также ООО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ МЕТАЛУРГ-2020", ООО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ХІМІК -2020" и ООО "АКАДЕМІЯ ФУТБОЛА". Эти компании зарегистрированы по адресу Белорусский проезд, дом 6, квартира 5. Такой же адрес у "ФЕДЕРАЦІЇ БОКСУ М. КАМ'ЯНСЬКЕ" Константина Сауся.