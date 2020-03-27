В Киеве 40% работников могут остаться без работы из-за коронавируса

Вследствие карантина из-за коронавируса в Киеве бизнес несет большие убытки, много малых предпринимателей будут не в состоянии возобновить работу, а крупные предприятия понесут значительные убытки и сократят персонал.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного "Экономической правдой" совместно с консалтинговой компанией "Центр прикладных исследований" и "Центром развития городов".

Согласно результатам, 35% предпринимателей Киева вынуждены остановить работу своих компаний вследствие карантина.

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При этом наибольший удар испытывают представители малого бизнеса с количеством работников до 5 человек — 45% опрошенных спрогнозировали, что в ближайшее время работа компании остановится.

В то же время для представителей крупного бизнеса (более 500 наемных работников) — этот показатель составил 14%. Для компаний с 100-500 наемными рабочими — 27%.

Также 26% респондентов прогнозируют сокращение оборота на 50-80%. По мнению еще 18% опрошенных — оборот бизнеса упадет на 30-50%, 1% — ожидает роста.

Только 15% респондентов отметили, что все их работники продолжают работать на тех же условиях по-прежнему.

Еще 30,5% предпринимателей отметили, что все или большая часть их сотрудников работают удаленно с сохранением заработной платы. А 27% — отправили часть рабочих в бесплатный отпуск, у 24% компаний все работники находятся в бесплатном отпуске.

Вместе с тем 12% — уволили часть сотрудников, а 4% — были вынуждены уволить всех. (Этот вопрос предусматривал возможность выбрать 2 варианта ответа).

"Исходя из данных, становится понятно, что половина малого бизнеса в Киеве полностью остановила свою работу, еще 25% потеряли основную часть оборотных денег. Особенно трудно придется новым компаниям, которые только начали свой бизнес. После окончания карантина значительное количество малых предприятий в Киеве, скорее всего, не сможет возобновить свою работу.

У крупных частных предприятий, которые работают более 10 лет, ситуация лучше. Большая часть из них "переждет" кризис. Впрочем, даже они будут вынуждены сократить значительное количество сотрудников, и уже сейчас можно прогнозировать, что до 40% их работников рискуют потерять работу", — говорится в материале.

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