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В Киеве 6 районов остались без воды из-за аварии на Деснянской станции

Аварийная ситуация возникла на водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции во время переключения насосных агрегатов

В Киеве 6 районов остались без воды из-за аварии на Деснянской станции В Киеве 6 районов остались без воды из-за аварии на Деснянской станции
Деснянская водопроводная станция. Фото: "Главком"

В связи с аварией на Деснянской водопроводной станции "Киевводоканал" снизил давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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При этом, кроме снижения давления холодной воды в указанных районах, "Киевводоканал" предупредил, что возможно "временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах".

Указано, что аварийная ситуация возникла на станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции во время переключения насосных агрегатов.

Вскоре в "Киевводоканале" сообщили, что ремонтные бригады завершили работы по восстановлению работы станции.

Таким образом, на данный момент холодная вода уже подается в дома всех киевлян.

Напомним, в конце апреля в центре Киева образовался огромный гейзер. Вода под сильным напором била из-под земли, пока аварийщики работали на месте.

Ранее в Киеве на улице Гетьмана произошел двойной провал проезжей части. В связи с этим на этой улице образовывались большие пробки.

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Как сообщалось, власти Киева с 12 мая 2020 года начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко уверял, что в период ограничительных карантинных мер гидравлические испытания водопроводных систем будут проводить только там, где не нужно отключать воду потребителям.

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