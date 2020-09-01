Происшествия 40 минут назад

В Киеве айтишник заказал убийство своего партнера (ФОТО)

Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство киевского IT-коммерсанта и задержали заказчика.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Киева искал киллера для убийства бизнес-партнера.

Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, занимавшейся криптовалютами, которая имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды". Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов США.

Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении.

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Сотрудники СБ Украины задержали заказчика в Одессе согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.

В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в убийстве по заказу.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Разоблачение и задержание организатора убийства проводилось совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Напомним, в сентябре сотрудники Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топ-менеджера компании Caparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен".

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