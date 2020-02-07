В Киеве "Дерево Цоя" стало ботаническим памятником

В Киеве "Дереву Цоя" на озере Тельбин дали статус ботанического памятника.

Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета, сообщает официальный портал Киева.

Отмечается, что вербе высотой 18 метров более 60 лет, у нее три ствола.

Охранный статус предполагает запрет на любое строительство, вырубку и даже санитарное обрезание.

Как известно, в июле 1986 года на озере Тельбин проходили съемки фильма "Конец каникул", он состоит из четырех клипов группы "Кино", лидером которой был музыкант Виктор Цой. Фильм был дипломной работой режиссера Сергея Лысенко.

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В декабре 2019 года в России в честь Цоя назвали новый вид панцирных клещей.

Напомним, ранее в Киеве открыли инновационный сквер и поселили в нем "Ежика в тумане".