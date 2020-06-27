Происшествия 1 час назад

В Киеве горел нотариальный архив

Пожар возник в одном из помещений 1-этажного административного здания

Фото: Интерфакс-Украина Фото: Интерфакс-Украина
Фото: Интерфакс-Украина

Сегодня, 27 июня, в здании на Воздухофлотском проспекте, 76, в Соломенском районе Киева произошел пожар.

Как сообщает "Еспресо", горел Киевский государственный нотариальный архив.

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Огонь возник на крыше здания. По информации горуправления ГСЧС, на место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений 1-этажного административного здания.

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В 11:03 пожар на площади 10 квадратных метров был локализован, а в 11:38 ликвидирован. На момент прибытия спасательных подразделений, в здании никого не было.

В результате пожара огнем уничтожено деревянную обрешетку чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений.

На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ровно два месяца назад, 27 апреля, в Киеве в районе Печерска на улице Арсенальная, 9/11, произошло возгорание помещения сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

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