Происшествия 1 час назад

В Киеве избили до смерти работницу посольства США

Правоохранители предварительно установили мужчину, который может быть причастен к убийству дипломата

Здание Посольства США в Киеве. Фото: Getty Images Здание Посольства США в Киеве. Фото: Getty Images
Здание Посольства США в Киеве. Фото: Getty Images

В Киеве избили до бессознательного состояния работницу Посольства США в Украине.

Дипломата госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Указано, что 30 сентября на спецлинию 102 к столичной полиции поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина, что в Шевченковском районе Киева.

По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб.

"Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

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"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски", — доложили в полиции.

Также известно, что собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Напомним, 27 августа на трассе Киев — Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.

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