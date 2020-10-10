Общество 30 минут назад

В Киеве на Оболони начали строить новый мост (ФОТО)

Пешеходный мост соединит Оболонскую набережную с островом "Оболонский"

Фото: пресс-служба КГГА Фото: пресс-служба КГГА
Фото: пресс-служба КГГА

Городская власть Киева начинает строительство нового пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский".

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Об этом 9 октября заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время проверки начала работ на объекте.

"Сегодня мы начинаем строительство нового объекта — пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский". И планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) с островом "Оболонский", — рассказал Кличко.

По словам мэра, ширина моста будет четыре метра. Длина — 164 метра. Он будет иметь три пролета.

Конструкция сооружения будет опираться на четыре опоры, две из которых будут расположены в проливе.

Кличко отметил, что новый мост будет подсвечен в вечернее и ночное время и будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения.

"На мосту и прилегающей территории обустроим видеонаблюдение для безопасности киевлян и гостей столицы. Осуществим также благоустройство на острове. С минимальным вмешательством в естественный ландшафт. Обустроим там зону для купания. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Важно, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив "Оболонь". Мост построим за средства меценатов", — подчеркнул Виталий Кличко.

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Напомним, в конце сентября КГГА предупредила, что в Киеве до конца 2025 года проведут реставрацию моста имени Патона с увеличением его пропускной способности. 

Ранее сообщалось, что власти Киева планируют реставрировать мост имени Патона, увеличив при этом его пропускную способность. 

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